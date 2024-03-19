В Новосибирской области заработал роботизированный комплекс по выращиванию роз

Удалось не только сократить ручной труд на 30 человек, но и повысить квалификацию сотрудников, сделав их операторами.

Сегодня, 19 марта, в Новосибирске на территории тепличного комбината «Новосибирский» состоялось открытие нового роботизированного комплекса для выращивания роз. Об этом сообщила пресс-служба Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.

Благодаря автоматизации удалось сократить ручной труд на 30 человек и повысить квалификацию сотрудников, сделав их операторами. Производственный процесс ускорился на 20%, а качество роз значительно улучшилось.

Количество некондиционного цветка сократилось, а срок укоренения уменьшился с 14 до 10 дней. На данный момент комплекс работает на 60% своей мощности. Однако ожидается увеличение объемов производства.

Внедрены новейшие технологии, включая торфозабивную машину, робота-расстановщика, автоматическую моющую установку с фильтрацией воды и пневматические компрессоры. Общая площадь оборудования, включая роботизированные установки, составляет 300 квадратных метров.

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