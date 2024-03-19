Ученые из Новосибирска предложили технологию вторичной переработки бетона

Аналогичный способ используется на горно-обогатительных фабриках.

Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ), Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета и Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН представили новый способ повторного использования цементно-песчаного камня из разрушенных бетонных и железобетонных конструкций.

Этот способ основан на экономичной технологии переработки крошки цементно-песчаного камня в активную коллоидную добавку, используя механохимическую активацию в слабощелочном водном растворе. Особенность технологии заключается в том, что для её реализации не требуется специально разработанное оборудование.

По словам ученых, этот метод позволяет заменить до 30% цемента на активную коллоидную добавку во вновь получаемых бетонных составах без утраты прочности. Отмечается, что данная технология отличается от существующих подходов, так как она не требует использования концентрированных щелочей для растворения частиц цементно-песчаного камня, что помогает сдерживать кремнеземную реакцию и предотвращает деградацию материала.

Эта разработка имеет особое значение в контексте мировых проблем утилизации строительных отходов, которые ежегодно образуются в огромных количествах. В России особенно актуальна проблема утилизации этих отходов при сносе или реконструкции старых зданий и сооружений, построенных в середине прошлого века.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ученые из Новосибирска разработали добавки для защиты металлов от коррозии.