На пути в Новосибирск пропала пенсионерка в голубой шапке с синим рюкзаком

67-летняя Галина Баклакова без вести пропала, направляясь в Новосибирск.

Пенсионерку ищут в Усть-Каменогорске, Республике Казахстан и в Новосибирске, куда она отправилась 15 марта, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» 18 числа.

Приметы женщины: рост 163 см, нормального телосложения, волосы черные, короткие, глаза серо-голубые. Пропавшая, когда ее видели в последний раз, была одета в темно-серую куртку ниже колена, синие джинсы, черные ботинки, вязаную голубую шапку. С собой у нее был синий рюкзак.

Всем, кто обладает информацией о местонахождении Галины Баклаковой, нужно позвонить по телефону 112 или 8-800-700-54-52.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области пропали 76 человек за месяц.