Новосибирские рестораны не попали в топ лучших в России

В этом году рестораны Новосибирска не вошли в топ-100 престижной премии WHERETOEAT.

В конкурсе участвовали 17 городов России, сообщили на сайте премии. Больше всего в числе победителей оказалось московских и питерских ресторанов. Из Сибирского федерального округа в топ вошли два ресторана из Красноярска.

WHERETOEAT — это независимая ресторанная премия, которая учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. В прошлом году в сотню лучших попал новосибирский ресторан авторской кухни.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске на 8 марта посещаемость ресторанов увеличилась вдвое. В этот день большинство заведений были полностью забронированы заранее, уже в феврале.