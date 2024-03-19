Новосибирцы наживаются на автографах актера-земляка Кологривого

Жители Новосибирска начали продавать автографы своего земляка, известного актера Никиты Кологривого.

Артист, достигший пика популярности после выходя сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», на днях посетил родной город. Некоторые новосибирцы, получившие автограф звезды, придумали, как на этом заработать — выставили карточки с подписью Кологривого на «Авито», примерная стоимость — пять тысяч рублей.

К слову, есть в объявлениях досадные ошибки. Например, вместо автограф написано «аФтограф», вместо Кологривого — «КолАгривоВо».

Ранее мы рассказывали, что на прошедшем фестивале «Семейные традиции» в Новосибирске популярный актер Никита Кологривый поделился планами создания фильма о работе новосибирских ученых.