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общество

По Новосибирску 21 марта ударит 20-градусный мороз

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске, невзирая на вторую половину марта, снова ожидается мороз.

По данным синоптиков, 21 марта в городе будет минус 20 градусов — правда, в ночное время. Днем потеплеет до 4-9 градусов мороза. Ожидается небольшой снег.

Днем ранее — 20 марта — температура воздуха может варьироваться от -3 до -14 градусов, днем — от 0 до -5 градусов. Может пойти небольшой снег и метель.

Ранее синоптики предупреждали, что стабильной погоды весной в Новосибирской области можно не ждать, так как ночная температура чаще всего будет варьироваться от -18 до -23 градусов, местами до -30. Во второй декаде марта начнет теплеть — температура воздуха составит уже +5 градусов.

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Галина Чебыкина
Журналист

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