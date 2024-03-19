Робота-минера «Ежик-М» для СВО создают в Новосибирске

Для зоны специальной военной операции в Новосибирске создают робота-минера «Ежик-М».

По данным ТАСС, конструкторы из Новосибирска работают над созданием роботизированной платформы-перевертыша «Ежик-М» для дистанционного минирования.

«Мы пришли к пониманию, что нужна машина "перевертыш", для которой не будут критичны перевороты. Чтобы машина могла продолжать движение, пока с ней есть связь, как бы робота ни откинуло или не перевернуло, допустим, взрывом, чтобы она могла продолжать движение, пока с ней есть связь. Робот будет ездить в любом положении — задом, передом, вверх ногами, вниз ногами», — рассказал исполнительный директор конструкторского бюро Андрей Братеньков.

По его слвоам, роботизированная платформа будет оснащена полезной нагрузкой весом до 20 килограммов.

Напомним, что из Новосибирска восемь мигрантов отправились в зону СВО.