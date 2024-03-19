Священник рассказал новосибирцам о запретах в Великий пост

У православных верующих 18 марта начался Великий пост, во время которого нельзя употреблять многие продукты.

Протоиерей Дмитрий Бабкин из Каинской епархии в разговоре с корреспондентом «АиФ-Новосибирск» дал советы тем, кто хочет поститься.

Во время Великого поста можно есть овощи, зелень, ягоды, фрукты, орехи, бобовые, крупы, грибы, мед, соленья и маринады, кисели и компоты, хлебобулочные изделия, которые не содержат продуктов животного происхождения. Но главное — это борьба со своими страстями, пост должен помочь пробудить душу через тело. Поэтому важно отказаться от развлечений.

Отец Дмитрий отметил, что есть значимые причины, по которым православный православный не может полностью держать пост. Например, нуждающиеся в витаминах растущие организмы — дети и подростки — могут не так строго ограничиваться в еде. Ведь пост не должен вредить здоровью.

Во время Великого поста нужно отказаться от осуждения, гнева, зависти и злобы. Священник подчеркнул, что для человека, который придерживается только гастрономических запретов, в посте нет пользы.

Напомним, Великий пост состоит из трех седмиц и четырех недель. У каждого из этих этапов есть свои особенности питания и поведения.