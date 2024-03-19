Трое мужчин получили условные сроки за незаконную охоту под Новосибирском

Татарский районный суд принял решение по делу трех лиц, обвиняемых в незаконной охоте на косулю на территории Усть-Таркского района.

Суд установил, что обвиняемые совершили преступление, используя служебное положение госохотинспектора и снегоход без разрешения на охоту. Они произвели отстрел косули в лесу в шести километрах от деревни Покровка, что привело к ущербу охотничьим ресурсам на сумму 40 тысяч рублей.

По результатам судебного процесса, каждому из обвиняемых назначено условное наказание в виде трех лет с испытательным сроком на один год. Они также лишены права заниматься охотой и деятельностью по добыче охотничьих ресурсов на два года.

Государственный инспектор, участвовавший в преступлении, также получил условное наказание в виде трех лет с испытательным сроком на один год и лишение права занимать должности государственной гражданской службы на два года.

Снегоход и оружие, использованные при совершении преступления, перешли в собственность государства. Гражданский иск министерства природы на сумму 200 тысяч рублей был полностью удовлетворен.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в банке мужчина взорвал петарды.