В Новосибирске в банке мужчина взорвал петарды

Пострадавших в результате инцидента нет.

В Новосибирске неизвестный бросил петарды в помещение банка на улице Кошурникова. Об этом сообщили очевидцы.

Фотографии с места происшествия были опубликованы в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск» 19 марта. В результате произошедшего сработала сигнализация, после чего на место выехали сотрудники полиции и Росгвардии.

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, мужчина, предположительно из хулиганских побуждений, бросил петарды в помещение банка и скрылся.

Никто не пострадал. Полиция проводит поиск подозреваемого.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области следователи выясняют причины смерти 4-месячного младенца.