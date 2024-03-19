В Кемеровской области семья из Новосибирска погибла в ДТП

В понедельник, 18 марта, в одной из школ Новосибирска начались уроки с печальной новости: двое учащихся погибли в результате аварии на трассе Р-255 «Сибирь».

По сообщениям подписчиков паблика «Матрешкин двор» в социальной сети ВКонтакте, на 373 км трассы произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла семья из четырех человек, включая двух учеников 217 школы. Об этом пишет VN.ru.

Директор школы Елена Третьякова подтвердила информацию о происшествии и объявила о начале сбора средств для помощи пострадавшим. Она также сообщила, что похороны организовывает бабушка погибших учащихся. Родители могут передавать посильную помощь через классного руководителя.

Местные жители отреагировали на призыв о помощи и приняли участие в сборе средств, оказывая поддержку бабушке и тете погибших. По рассказам участников сбора, семья находилась в поездке, когда произошло столкновение.

Очевидцы происшествия утверждают, что авария произошла около 10 утра из-за неудачного маневра. Представители ГИБДД по Кемеровской области пока не комментировали причины инцидента, но они призвали автомобилистов быть крайне осторожными на дорогах. Трасса была временно перекрыта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском начали проверку из-за смерти четырехмесячного ребенка.