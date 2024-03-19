В Новосибирске братья делают свечи, чтобы купить музыкальные инструменты

В Новосибирске братья Найдановы, 13-летний Андрей и 10-летний Олег, запустили свой маленький бизнес по производству свечей.

Их целью является накопление средств на покупку музыкальных инструментов. Мальчики хотят приобрести барабанную установку и электрогитару, чтобы создать музыкальную группу.

Мальчики назвали свою команду «Свечной завод братьев Найдановых» и начали производство красивых свечей для продажи. В их деле каждый имеет свою роль: Олег отвечает за художественную сторону процесса, в то время как Андрей управляет сырьем и технологическими аспектами.

Большой интерес к наукам и творчеству помогает братьям успешно справляться с производством свечей и развивать свой бизнес. Старший брат увлечен физикой, химией, изучает иностранные языки и увлекается хип-хопом, в то время как младший брат увлечен живописью, цифровым рисунком, историей и занимается фехтованием и клубом исторической реконструкции.

Мама школьников поддерживает их инициативу, помогая им в производстве свечей. За месяц братья Найдановы заработали около 10 тысяч рублей, половина которых была использована на расходники для новых свечей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в первой декаде апреля сохранятся ночные заморозки.