сегодня
19 марта, 19:52
пробки
4/10
погода
+3°C
курсы валют
usd 91.98 | eur 100.2
сегодня
19 марта, 19:52
пробки
4/10
погода
+3°C
курсы валют
usd 91.98 | eur 100.2
сегодня 19:20
общество

В Новосибирске в первой декаде апреля сохранятся ночные заморозки

Фото: Pexels.com

Синоптики рассказали о погоде в первой декаде апреля в Новосибирской области.

Жителей региона ожидают перепады температур и дожди.

По данным сервиса Яндекс.Погода, ночью по области значения температуры будут колебаться от -15 до нуля градусов. В Новосибирске в большинстве дней столбики термометров будут находиться на отметке ноль. Днем температура поднимется до +3...+5 градусов, местами ожидаются заморозки до -5.

Значительная часть дней декады окажется дождливой. В отдельных районах передают также мокрый снег.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске школа №195 отметила Масленицу.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в