В Новосибирске в первой декаде апреля сохранятся ночные заморозки

Синоптики рассказали о погоде в первой декаде апреля в Новосибирской области.

Жителей региона ожидают перепады температур и дожди.

По данным сервиса Яндекс.Погода, ночью по области значения температуры будут колебаться от -15 до нуля градусов. В Новосибирске в большинстве дней столбики термометров будут находиться на отметке ноль. Днем температура поднимется до +3...+5 градусов, местами ожидаются заморозки до -5.

Значительная часть дней декады окажется дождливой. В отдельных районах передают также мокрый снег.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске школа №195 отметила Масленицу.