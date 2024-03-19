В Новосибирске число пострадавших от гололеда выросло вдвое

За минувшую неделю пострадали около 160 человек.

В Новосибирске за последнюю неделю число пострадавших от травм из-за гололеда увеличилось в два раза и достигло примерно 160 человек.

Исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов выразил недовольство работой коммунальных и дорожных служб. Он отметил недостаточную очистку тротуаров от наледи.

По словам начальника городского управления автомобильных дорог Сергея Эпова, на данный момент в городе были очищены 100% дорог и 70% тротуаров от льда.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске заявили о мужчине, который якобы приставал к подросткам.