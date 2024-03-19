В Новосибирске заявили о мужчине, который якобы приставал к подросткам

Полиция Новосибирска проводит проверку по сообщению о мужчине, который якобы приставал к подросткам и предлогал им интимные отношения.
Сообщения о случившемся появились в социальных сетях. Инцидент произошел в Первомайском районе города.
Однако в МВД пояснили, что по данному факту не поступало ни одного заявления или сообщения в полицию.
Полицейские заявили, что ведется работа по установлению личностей граждан, а также выяснению всех обстоятельств произошедшего.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске задержали мужчину, который взорвал петарду в банке.