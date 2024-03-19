В Новосибирске задержали мужчину, который взорвал петарду в банке

Им оказался 46-летний житель Новосибирска.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Отдела полиции № 5 «Дзержинский» УМВД России по Новосибирску при использовании материалов, предоставленных службой безопасности, установили личность человека, который взорвал петарду в банке.

Подозреваемый, 46-летний житель Новосибирска, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего расследования. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают мотивы действий мужчины.

По результатам проведенных мероприятий будет принято решение о привлечении гражданина к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мужчина, который устроил фейерверк в банке, попал на видео.