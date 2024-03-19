В Новосибирске мужчина, который устроил фейерверк в банке, попал на видео

На улице Кошурникова, 8/1 в Новосибирском отделении банка неизвестный устроил фейерверк.

По информации Infopro54, один из посетителей, прикинувшийся полицейским или охранником, начал взрывать петарды в офисе. Помещение заполнилось дымом. Сработала пожарная тревога.

В ответ на тревогу прибыли полицейские и сотрудники Росгвардии, которые эвакуировали всех присутствующих. Никто не пострадал, но происшествие вызвало большое беспокойство среди присутствующих.

На данный момент полиция и Росгвардия проводят оперативные мероприятия для задержания подозреваемого.

Ранее Сиб.фм писал о неизвестном человеке, который взорвал петарды в банке.