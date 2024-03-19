В Новосибирске ГИБДД заинтересовалась троллейбусом на встречке

Фотографией произошедшего поделился очевидец.

В Новосибирске ГИБДД обратила внимание на инцидент с троллейбусом, который выехал на встречную полосу из-за пробок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 19 марта на улице Писарева в Новосибирске. Троллейбус маршрута №13 временно проехал на участок улицы по встречной полосе из-за сложившейся на дороге ситуации, связанной с пробками.

Фотографию произошедшего опубликовал очевидец. Пользователь отметил, что такие ситуации могут возникать из-за особенностей дорожного движения и инфраструктуры в городе.

После публикации фотографии инцидента, ГИБДД Новосибирска обратила внимание на случившееся и запланировала провести проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего и принятия необходимых мер.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из-за проблем с линией в Новосибирске встали трамваи.