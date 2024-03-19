В Новосибирске ищут женщину, которая пропала по пути из Усть-Каменогорска

Женщина направлялась из Казахстана в Новосибирск и пропала.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “Лиза Алерт” волонтеры опубликовали пост о поиске 67-летней Галины Баклановой. Сообщается, что 15 марта текущего года женщина выехала из Усть-Каменогорска (Казахстан) в сторону Новосибирска и пропала без вести.

Приметы пропавшей: рост 163 сантиметра, нормальное телосложение, короткие черные волосы, голубые глаза. Была одета в темно-серую куртку, синие джинсы и голубую шапку.

Всех, кто владеет информацией о ее местоположении, просят обращаться по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, что 15-летнюю девочку в дубленке с капюшоном разыскивают в Новосибирске.