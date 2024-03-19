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общество

В Новосибирске начали судить подрядчика нового ЛДС «Сибирь-Арена»

Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области

Начался суд над подрядчиком нового ЛДС.

В управлении судебного департамента сообщили, что в Новосибирске начался суд над руководителем компании ООО «Строймонтаж», которая занималась строительством ЛДС «Сибирь-Арена».

Михаила Воловича обвиняют в хищении целевых денежных средств в размере почти 287 миллионов рублей — ранее деньги выделили на строительство нового спортивного комплекса. Также гендиректору организации предъявили обвинения в получении коммерческого подкупа на сумму больше 6,7 миллионов рублей.

Напомним, что строившую ЛДС в Новосибирске компанию начали банкротить.

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Валерия Митрохина
Журналист

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