В Новосибирске пропал хромой лысый пенсионер

В Ленинской районе Новосибирска разыскивают без вести пропавшего 71-летнего Александра Васильева.

Пенсионер ушел в неизвестном направлении 19 марта. О поисках волонтеры штаба «ЛизаАлерт» Новосибирской области объявили в этот же день, так как пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Приметы Александра Васильева: худощавый, рост 170 см, глаза зеленые, лысый. Особая примета — хромает.

Пропавший, когда его видели в последний раз, был одет в куртку болотного цвета, болоньевые штаны, коричневые сапоги и черную вязаную шапку.

Для поиска пожилого человека организовали группы добровольцев. Всех, кто увидит мужчину, просят позвонить по номеру 112 или 8-800-700-54-52.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске пропал подросток в темно-синей куртке.