В Новосибирске пропал подросток в темно-синей куртке

Он пропал 28 декабря 2023 года.

В группе «Поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что волонтеры ищут Никиту Габайдулина 2006 года рождения. Он пропал 28 декабря 2023 года. В данный момент его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные.

Одежда: темно-синяя куртка, черная толстовка, серые штаны, серо-синие кроссовки.

Напомним, что в Новосибирске ищут женщину, которая пропала по пути из Усть-Каменогорска.