В Новосибирске ускорился ремонт Октябрьского моста из-за критики главы города

В Новосибирске ускорили ремонт Октябрьского моста, что привело к временным трудностям для водителей в утренние и вечерние часы пик.

Олег Клемешов, и.о. мэра, обратил внимание на ситуацию на прошлой неделе.

Работы по ремонту ведутся одновременно с двух сторон моста и осуществляются ООО «Клевер». По информации Telegram-канала мэрии, работы организованы в две смены. Планируется завершить ремонт к осени 2024 года.

На правой стороне моста на прошлой неделе были установлены средства организации дорожного движения, проведено устройство подвесных подмостей и монтаж опалубки тротуарной консоли, а также вывезен лом.

Специалисты ООО «СпецТрансСтрой» на левой стороне моста подняли элементы смотровых ходов, провели демонтаж и монтаж трапов, установили кронштейны и уличные светильники.

Ранее Сиб.фм сообщал, что прокуратура Новосибирска потребовала мэрию очистить крыши от наледи.