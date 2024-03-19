В Новосибирске врачи после смерти маленькой пациентки пытались подменить данные

В медкарте 12-летней девочки из Новосибирска, умершей в больнице, нашли внесенные изменения.

Следователи продолжают разбираться в гибели школьницы в одной из больниц Новосибирской области. По данным экспертизы, у ребенка был серозный менингит, но в медицинских документах после смерти были внесены исправления, пишет «Федерал Пресс».

По данным мамы девочки, изменили дату поступления ее ребенка в медучреждение, а также диагноз — первоначальный, при котором пациентку можно было спасти, замазали корректором, и написали «гнойный».

Кроме того, от одного из работников женщина узнала, что перед смертью дочка приходила в себя на целый час, могла говорить. Хотя в то время врачи сообщали, что мозг ее уже мертв. Так, мама даже не смогла попрощаться со своим ребенком.

Напомним, юной сибирячке резко стало плохо, у нее поднялась температура и сильно заболела голова. Ее на карете скорой увезли в больницу, где поставили диагноз: ОРВИ. Но уже через несколько часов школьница впала в кому и умерла через 12 дней.

Ранее следователи не нашли вины медиков в смерти девочки и закрыли дело. Однако прокуратура отменила это решение и возобновила рассмотрение.