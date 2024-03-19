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общество

В Новосибирске жители города жалуются на полчища крыс

Фото: Pexels.com

Новосибирцы обратили внимание на проблему с крысами, которые поселились на мусорной площадке возле дома № 6/1 на проспекте Карла Маркса.

Эта мусорка находится рядом с детским садом и поликлиникой.

Одна из местных жительниц, Светлана, поделилась своими впечатлениями.

«Крыс развелось очень много, около десятка. Помойку не убирают, рядом микрорынок, оттуда выкидывают гнилые овощи, кости и прочее. Крыс никто не травит, они даже прохожих не боятся», – рассказала она.

Жительница также сообщила, что обращалась в Роспотребнадзор и «Службу заказчика Ленинского района». Однако проблема с крысами до сих пор остается актуальной.

Ранее Сиб.фм сообщал, что трое мужчин получили условные сроки за незаконную охоту под Новосибирском.

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Игорь Кириченко
Журналист

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