В Новосибирске жители города жалуются на полчища крыс

Новосибирцы обратили внимание на проблему с крысами, которые поселились на мусорной площадке возле дома № 6/1 на проспекте Карла Маркса.

Эта мусорка находится рядом с детским садом и поликлиникой.

Одна из местных жительниц, Светлана, поделилась своими впечатлениями.

«Крыс развелось очень много, около десятка. Помойку не убирают, рядом микрорынок, оттуда выкидывают гнилые овощи, кости и прочее. Крыс никто не травит, они даже прохожих не боятся», – рассказала она.

Жительница также сообщила, что обращалась в Роспотребнадзор и «Службу заказчика Ленинского района». Однако проблема с крысами до сих пор остается актуальной.

Ранее Сиб.фм сообщал, что трое мужчин получили условные сроки за незаконную охоту под Новосибирском.