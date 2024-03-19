В Новосибирске животные погибли в квартире во время пожара

В Академгородке животные погибли во время пожара.

По данным ГО и ЧС по Советскому району Новосибирской области, в Академгородке произошло короткое замыкание в розетке, в которой была гнилая электропроводка, из-за чего возник пожар.

Уточняется, что хозяев во время ЧП дома не было, однако там находились домашние питомцы, которые все погибли.

“Помните о правилах противопожарной безопасности! Прежде всего необходимо следить за состоянием электропроводки в квартире. Если она старая, не нужно перегружать электросеть. Уходя из дома, выключайте все электроприборы, кроме холодильника”, – отметил начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев.

Напомним, что в Новосибирской области с 11 по 17 марта произошло 56 пожаров.