В Новосибирской области мужчина застрелил из ружья знакомого

Новосибирец посадил знакомого в машину и увез на окраину села.

Жителя Новосибирской области признали виновным в убийстве знакомого. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

Происшествие произошло в одну из ночей июня 2021 года. Осужденный приехал на автомобиле к дому своего приятеля, чтобы разрешить возникший между ними конфликт. Во время выяснения отношений новосибирец посадил знакомого в машину и увез на окраину села. Там мужчина выстрелил в него из охотничьего ружья.

По решению суда, ближайшие 11 лет мужчина проведет в колонии особого режима.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске животные погибли в квартире во время пожара.