В НСО из вещдоков пропала голова погибшего при странных обстоятельствах мужчины

Жительница Новосибирской области рассчитывала получить голову своего погибшего брата после суда над его убийцей, но не смогла.

«Тело брата Ольге дали похоронить, но голову забрали на экспертизу и не вернули до сих пор. Ольга надеялась, что череп погибшего ей передадут после приговора, но выяснилось, что среди вещдоков его нет», — сообщает Telegram-канал «Экстренный НСК».

В смерти Андрея Тарышкина обвинили жителя деревни Издревая Сергея Олейника — они были соседями. Установлено, что осужденный не хотел отдавать своей жертве небольшой долг, как говорит, денег он ни у кого не брал. Напившись, он поехал разбираться с обидчиком и выстрелил в того, но, по его словам, холостыми патронами, а через некоторое время нашел оппонента мертвым на этом же месте, и решил спрятать в лесу.

Погибшего искали полтора месяца, обнаружили труп гулявшие по лесу дети. Причину смерти Тарышкина так и не установили, но обвиняемого отправили в колонию общего режима на 11 лет.

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