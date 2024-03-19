Валерий Леонтьев решил завершить карьеру

О завершении карьеры объявил певец Валерий Леонтьев.

По данным РИА Новости, народный артист Валерий Леонтьев уходит со сцены в связи с возрастом.

Также директор певца сообщил, что артисту исполнилось 75 и он не планирует проводить прощальный тур.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что в Новосибирске все запланированные на весну концерты Лолиты отменили. Фанаты предполагают, что это могло произойти после вечеринки у блогера Анастасии Ивлеевой, после которой Лолита полностью погрузилась в домашние дела.