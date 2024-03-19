сегодня
20 марта, 00:31
пробки
0/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 92.22 | eur 100.1
сегодня
20 марта, 00:31
пробки
0/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 92.22 | eur 100.1
вчера 22:05
проиcшествия

За взрыв в банке аферисты обещали новосибирцу орден и премию

Фото: Baza

Стали известны причины, по которым 46-летний житель Новосибирска взорвал петарду в отделении банка.

Задержанный за фейерверк в банке сибиряк рассказал дознавателям, почему пошел на преступление: он думал, что помогает полиции. Так, ему позвонили якобы представители службы безопасности и попросили посодействовать в поимке мошенников, которые, по их словам, прятались в подвале кредитно-финансового учреждения. Именно взрыв должен был их выманить. За работу мужчине обещали премию и орден, пишет Baza.

Кроме того, жулики вынудили свою жертву взять 28 кредитов и перевести полученные три млн рублей на чужой счет. Нужно было это якобы для того, чтобы вычислить недобросовестных работников банка.

Ранее мы писали о том, что устроивший в банке фейерверк мужчина попал на видео.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Чебыкина
Журналист

Читайте в