За взрыв в банке аферисты обещали новосибирцу орден и премию

Стали известны причины, по которым 46-летний житель Новосибирска взорвал петарду в отделении банка.

Задержанный за фейерверк в банке сибиряк рассказал дознавателям, почему пошел на преступление: он думал, что помогает полиции. Так, ему позвонили якобы представители службы безопасности и попросили посодействовать в поимке мошенников, которые, по их словам, прятались в подвале кредитно-финансового учреждения. Именно взрыв должен был их выманить. За работу мужчине обещали премию и орден, пишет Baza.

Кроме того, жулики вынудили свою жертву взять 28 кредитов и перевести полученные три млн рублей на чужой счет. Нужно было это якобы для того, чтобы вычислить недобросовестных работников банка.

Ранее мы писали о том, что устроивший в банке фейерверк мужчина попал на видео.