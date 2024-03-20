«Давай, убивай хохлов!»: скандально известный тренер показал кадры боевой подготовки детей в Новосибирске

Детский тренер по военной подготовке матерится при детях в Новосибирске, так он показывает «либероидам», что ему за это ничего не будет.

Руководитель военно-спортивного центра «Альфа» Данил Шарган, которого обвинила мать ребёнка в избиении своего сына, выложил на своей странице во «Вконтакте» видео с тренировок с детьми.

На одном из них Шарган приказывает детям «приступить к бою» во дворе жилого дома, разделив ребят на две группы.

В момент импровизированной стрельбы тренер говорит ребёнку: «Давай-давай, Орёл, убивай хохлов!».

На другом ролике Шарган нецензурно выражается при детях, бегающих на набережной.

«Эй, вы — обос*ые, латентные петушары с пятой колонны. Смотрите, пи**, я опять матерюсь при детях. Заставляю их бегать зимой и отжиматься на кулаках», — говорится в описании под роликом.

На видео он кричит детям, что кто последний прибежит, тот либерал.

Как ранее писал Сиб.фм, жительница Новосибирска обвинила Шаргана в избиении своего сына. По её словам, руководитель военно-спортивного центра «Альфа» Данил Шарган избил её сына за невыполнение приказов. Фотографии с синяками и гематомами она выложила в паблике во «Вконтакте» «АСТ-54».

Сам тренер отрицает все обвинения. По его словам, мальчик ударился об бревно. Тогда полиция начала провереку.