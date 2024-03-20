Депутат Госдумы Игнатов прокомментировал скандал с Кологривым в Новосибирске

Депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатoв высказал свое мнение по ситуации с актером Никитой Кологривым в Новосибирске.

Он отметил, что поведение актера в городе, где он вырос, вызывает стыд. Игнатoв указал на опоздания Кологривого на встречи с поклонниками и несоблюдение элементарных норм приличия.

«Никакого уважения к людям и несоблюдение элементарных норм приличия. Современные медийные технологии: интернет и соцсети часто приносят популярность молодым и недостаточно зрелым людям – актерам, блогерам, стендаперам. Пора уже перестать просто наблюдать, как еще одна «знаменитость» не справляется с медными трубами. Надо ужесточать законодательство для подобных случаев, когда законы, кодексы и правила поведения публично нарушают общественно известные фигуры», — сказал депутат.

Игнатoв подчеркнул, что такие лица, как Кологривый, являются примером для подражания, особенно для молодежи. Поэтому они должны нести повышенную ответственность.

Ранее мы писали, что новосибирский депутат предложил отправить Никиту Кологривого на СВО.