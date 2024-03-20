Новосибирский депутат предложил отправить Никиту Кологривого на СВО

Новосибирского актера Никиту Кологривого предлагают отправить в зону специальной военной операции после множества скандалов в родном городе.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что на актера Никиту Кологривого написали заявление в полицию после того, как он устроил драку в новосибирском баре в ночь с 18 на 19 марта.

После нашумевшего скандала независимый депутат горсовета Ростислав Антонов заявил, что актер мог бы отправиться в зону специальной военной операции.

"Никита обратился к бойцам СВО, поблагодарив солдат, за то, что они занимают „его место“. Стоит отметить, что в годы Великой Отечественной войны многие актёры служили, а многие служат и сегодня. Особенно это полезно тем, кто желает, как наш земляк, снимать честное кино про судьбы солдат. В этой связи нет ничего лучше, чем разделить с ними их судьбу", — написал депутат на своей странице в социальной сети “ВКонтакте”.

Он также отметил, что сибиряки не хотят видеть “пустых скандалов” от земляка, а ждут настоящих мужских поступков.