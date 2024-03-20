Директора «Триумфа» задержали в Новосибирске за мошенничество

В мае 2021 года коммерсант заключил с уполномоченным представителем собственников многоквартирного дома договор о проведении капитального ремонта крыши здания.

В Новосибирске по подозрению в мошенничестве при ремонте крыши дома задержан директор ООО «Триумф». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По информации прокуратуры, в мае 2021 года директор ООО «Триумф» заключил с уполномоченным представителем собственников многоквартирного дома договор о проведении капитального ремонта крыши здания. После завершения работ были предоставлены недостоверные сведения о материалах, использованных при ремонте, что привело к завышению стоимости работ на 3,3 млн рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование этого уголовного дела находится под контролем прокуратуры области.

По информации сервиса Rusprofile.ru, директором ООО «Триумф» является Сергей Тонкошкуров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске число отравившихся роллами увеличилось до 37.