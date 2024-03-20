В Новосибирске число отравившихся роллами увеличилось до 37

29 из отравившихся людей госпитализированы.

В Новосибирске число отравившихся роллами на предприятии «Японори» достигло 37 человек. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

20 марта Кировский районный суд Новосибирска вынес решение по делу об административном правонарушении, связанном с нарушением санитарно-эпидемиологических требований в общепите «Японори Суши», принадлежащем индивидуальному предпринимателю Леониду Маничеву.

По результатам проверки Роспотребнадзора, начатой после обнаружения случаев острой кишечной инфекции, было зарегистрировано 15 заболевших. Позднее число пострадавших возросло до 37, из которых 29 человек были госпитализированы.

Анализ продуктов с предприятия выявил наличие сальмонелл. Также выявлен факт работы сотрудников общепита без медицинских книжек.

Леонид Маничев признал свою вину. Деятельность предприятия «Японори» была приостановлена на 60 суток по решению суда.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Россреестр внесли данные о скотомогильниках с сибирской язвой в Новосибирской области.