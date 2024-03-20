В Россреестр внесли данные о скотомогильниках с сибирской язвой в Новосибирской области

В регионе в общей сложности находится девять скотомогильников.

В Росреестр внесены данные о расположенных в Новосибирской области сибиреязвенных скотомогильниках и санитарно-защитных зонах вокруг них. Об этом сообщает BFM-Новосибирск со ссылкой на региональное управление ветеринарии.

В области насчитывается девять скотомогильников, созданных в разное время в очагах сибирской язвы. Эти места считаются опасными, так как возбудитель заболевания может сохраняться в земле десятилетиями. В 2022 году началась работа по обнаружению и обустройству сибиреязвенных скотомогильников.

Начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт отметил, что споры сибирской язвы могут оставаться активными столетия, что представляет серьезную угрозу для земельных участков вблизи захоронений. За последние два года в регионе была проведена работа по выявлению, обустройству и юридическому оформлению этих объектов, в результате чего было потрачено около 16 млн рублей. Информация о санитарно-защитных зонах также была внесена в Единый государственный реестр недвижимости.

Обустройство опасных скотомогильников включает в себя ограждение территории, что было подтверждено фотографиями, предоставленными в региональном управлении ветеринарии, где показаны скотомогильники, огороженные колючей проволокой и установленными предупреждающими табличками. На содержание этих захоронений в 2024 году из бюджета Новосибирской области выделено 780 тысяч рублей.

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