В Новосибирске легендарный лозунг на Петухова сохранили как достопримечательность

Протокол обсуждений направлен на рассмотрение художественного совета города.

В Новосибирске завершились общественные обсуждения инициативы по включению лозунга «Да здравствует то, благодаря чему мы – несмотря ни на что!» в перечень элементов монументально-декоративного оформления города. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Инициированная актом администрации Кировского района процедура общественного обсуждения была организована с 9 по 22 февраля. В ходе обсуждений 12 участников выступили за сохранение стенда с лозунгом на привычном месте.

По данным портала «Новосибирские новости», 40-метровый стенд с лозунгом был установлен на улице Петухова в ноябре 1992 года. Инициатива его установки принадлежит Александру Станкову, руководившему в то время отделом пропаганды и агитации Кировского райисполкома. Окончательное решение о судьбе лозунга будет принято художественным советом города.

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