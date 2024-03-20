В Новосибирске построят небоскреб до 56 этажей

Застройщиком выступит «Первый строительный фонд».

В Новосибирске в микрорайоне Горский будет построен небоскреб высотой до 56 этажей. Здание будет расположено в районе Стартовой улицы. Об этом сообщили в компании «Первый строительный фонд», который выступает застройщиком проекта.

Концепция небоскреба и проект разрабатываются совместно с ведущими организациями. В настоящее время ведется их согласование.

Этот проект небоскреба стал частью ранее данного губернатором Андреем Травниковым поручения по строительству высотных зданий в Новосибирске. Помимо небоскреба в микрорайоне Горский, также планируется построить еще один на улице Кирова.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске люди стали меньше покупать квартиры в новостройках.