Эксперты составили список резко подорожавших в России продуктов

Аналитики отмечают, что с начала года произошло сильное подорожание мяса и картофеля.

Аналитики системы сервисов Контур.Маркет выяснили, какие продукты значимо подорожали в магазинах с начала 2024 года. Так, согласно данным исследования, лидером подорожания среди товаров животного происхождения стала говядина, прибавившая 6% в цене. Об этом сообщает «Газета.ru».

Что касается овощной категории, то наибольший рост цен пришелся на картофель (+8%) и лук (+6%). Килограмм картофеля в феврале стоил 70 рублей, лука — 49 рублей. Зато мандарины подешевели на 2%, но их потребление резко упало на 21%. Кроме того, среди других заметных изменений — подорожание растительного масла на 13% до 154 рублей за литр.

А вот цены на яйца, сахар, сметану и хлеб практически не изменились. Сметана осталась на уровне 90 рублей за пачку, сахар — 83 рублей за килограмм, десяток яиц — 123 рубля, батон хлеба — 46 рублей.

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