Главе Новосибирска Клемешову внесли представление из-за качества дорог

Исполняющему обязанности мэра Новосибирска Олегу Клемешову внесли представление из-за плохого состояния дорог в городе.

Водители выражали недовольство состоянием проезжей части, что привело к проведению инспекции улицы Писарева комиссией, в состав которой вошли заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, прокурор региона Александр Бучман и губернатор Андрей Травников. Об этом пишет пресс-служба Управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

Результаты инспекции показали серьезные дефекты дорожного покрытия, включая поломки, просадки и выбоины.

Мэрия Новосибирска не приняла необходимых мер по устранению проблем, несмотря на жалобы жителей и публикации в СМИ. В связи с этим руководителю Олегу Клемешову было предъявлено представление с требованием устранить выявленные нарушения закона. Административное дело было возбуждено в отношении руководителя МКУ Новосибирска «ДЭУ 1» Алексея Лыкова.

Также представление было внесено начальнику Главного управления МВД России по Новосибирской области Андрею Кулькову.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске предупредили о риске подтопления дач в нескольких районах.