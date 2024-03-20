В Новосибирске предупредили о риске подтопления дач в нескольких районах

Пресс-центр мэрии Новосибирска объявил о приближении сезона паводка в городе.

Первая волна паводка ожидается в начале апреля. Она вызвана скоплением снега в различных районах.

По прогнозам, уровень воды поднимется в местах, где снег наиболее активно накапливается, а также в низинах и на малых реках, включая Плющиху, Камышенку, Тулу, Каменку, Нижнюю Ельцовку, Иню, Ельцовку и другие. Эти реки раскроются в первой декаде апреля.

Вторая волна паводка ожидается в конце мая-июне. Она может угрожать садовым обществам в Первомайском, Советском и Кировском районах города.

С учетом потенциальной опасности, власти города разработали план оповещения и подготовили средства для неотложных мер. В настоящее время приоритетом является вывоз снега с проблемных территорий и очистка крыш от снега, а также промывка ливневой канализации для предотвращения возможных негативных последствий от паводка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске водителя троллейбуса, который выехал на встречку, могут лишить прав.