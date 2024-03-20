Кологривого привезли в полицию Новосибирска на BMW с надписью «Не чушпанская»

Новосибирского актёра доставили на допрос в отдел полиции на BMW X5 с надписью по мотивам сериала «Слово пацана».

Друзья Никиты Кологривого доставили его в центральный отдел полиции на BMW X5 с подписью «Не чушпанская» на заднем стекле, обратил внимание корреспондент Сиб.фм. Фраза — отсылка к сериалу «Слово пацана», где новосибирский актёр сыграл роль Кощея.

Кологривого доставили в отдел полиции после дебоша, который он устроил в ночь с 18 на 19 марта в кальянной Tangiers Lounge. По словам сотрудников заведения, Кологривый приставал к официантке, а потом бросился с кулаками на персонал бара.

Директор кальянной рассказал Сиб.фм, что написал заявление в полицию.

Артиста задержали сегодня днём — он уже даёт показания в центральном отделении полиции. В отношении Кологривого могут возбудить дело о хулиганстве.