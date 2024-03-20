Молодая медсестра из Новосибирска в викторине выиграла кроссовер «Москвич»

Стало известно о еще одном счастливчике, принявшем участие в викторине «Всей семьей» в Новосибирске.

Обладательнице автомобиля «Москвич» стала 21-летняя медсестра Есения Пономарева. Она правильно ответила на вопросы викторины, которая прошла с 15 по 17 марта, прошла во второй этап и генератор случайных чисел «выдал» номеру ее билета новую машину.

Есения работает в терапевтическом отделении больницы № 34.

Напомним, на викторине разыграли сотни ценных подарков, среди которых бытовая техника, гаджеты, автомобили и квартиры.