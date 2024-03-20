«Может, его оскорбили»: новосибирский боксёр Алоян высказался о скандале с Кологривым

Много шуму сегодня произвело задержание звезды сериала «Слово пацана» Никиты Кологривого. Полдня он провёл в изоляторе. Между тем, у актёра было много планов, которые в итоге сорвались.

Накануне вечером российский боксер-профессионал, двукратный чемпион мира по боксу Михаил Алоян встретился с Никитой Кологривым. Оказалось, что актёр тоже в детстве занимался этим видом спорта и даже сейчас посещает зал. Именитый спортсмен пожелал новосибирскому актёру успехов. Культурно-спортивные мероприятия они планировали провести и сегодня, 20 марта.

Михаил Алоян узнал сегодня из СМИ о дебоше Никиты Кологривого. Этому боксёр был крайне удивлён и нашёл этому объяснений.

«У нас было много планов, но не получилось: Никита попал в такую ситуацию, — прокомментировал Сиб.фм Михаил Алоян. – По опыту скажу, что не факт ещё, что это правда. Мы не знаем всю правду: может, его кто-то оскорбил, может, он кого-то оскорбил. Может быть, его кто-то очень сильно оскорбил? Поэтому считаю, что поспешно делать какие-то выводы».