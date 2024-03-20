На Кологривого требуют возбудить уголовное дело после дебоша в баре Новосибирска

На актёра требуют возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство».

На Никиту Кологривого потребовали возбудить уголовное дело после инцидента в ресторане. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Инициатором требования является глава «Федерального фонда по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Он считает, что знаменитости должны быть образцом для своих поклонников и общества в целом. По мнению Бородина, поведение Никиты Кологривого, который участвовал в инциденте в ресторане Tangiers Lounge, является неприемлемым и заслуживает осуждения. Бородин также высказал мнение, что против актёра должно быть возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Он уже направил письмо генеральному прокурору Краснову с этим требованием.

Около трёх часов утра Никита Кологривый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к сотруднице Tangiers Lounge, попытался ухватить её за грудь и укусил за ногу, после чего начал действовать агрессивно и атаковать посетителей и персонал заведения.