Написавшего предсмертное письмо на кирпиче бойца СВО похоронили в Новосибирске

Оставившего письмо на кирпиче погибшего в бою под Марьинкой Романа Рудакова из Батайска похоронили в Новосибирске.

История с предсмертной просьбой Рудакова обошла всю Россию. Боец был смертельно ранен в ходе спецоперации и перед кончиной успел оставить последнее послание на кирпиче здания. Он попросил помочь его семье и указал свое имя.

Как сообщает газета «Молот», Романа похоронили в Новосибирске. А его семье оказали необходимую помощь.

«В Москву на лечение направили младшего брата бойца. Семья не жила богато и нуждалась в улучшении жилищных условий, за счет Минобороны для нее купили квартиру в Новосибирске», — говорится в публикации.

Добавим, камень с посланием Романа Рудакова установят в воинской части.

Ранее мы рассказывали, как в Кемеровской области семья из Новосибирска погибла в ДТП.