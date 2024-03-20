Новосибирский актёр Никита Кологривый не выступит на гала-концерте «Жванецкий»

Стало известно, что имя актёра Никиты Кологривого убрали из афиш: в частности, он не выступит на гала-концерте «Жванецкий», но это не связано с дебошем в Новосибирске.

Из афиш гала-концерта «Жванецкий» исчезла фамилия Никиты Кологривого. Однако вопрос об этом решался ещё три недели назад.

«Я отменил его участие сразу же после его интервью, где он сказал, кто такой Смоктуновский и кто такой Александр Абдулов. После этого я потребовал, чтобы его не было в проекте»,

— рассказал изданию «Подъём» креативный продюсер Евгений Гришковец.

По словам коллег звезды сериала «Слово пацана», актёр нарушил правила профессиональной этики. Плохо отзывался Кологривый и о многих современных актёрах: например, актёр критиковал Сашу Бортич из-за отсутствия образования. От Никиты досталось и актёру Даниле Козловскому.

Напомним, сегодня Никита Кологривый задержался в Новосибирске из-за дебоша, который устроил вчера вечером в ресторане. Актёру грозит штраф, но возмущённые новосибирцы также требуют возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство».