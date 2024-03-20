Пропавшую на пути в Новосибирск женщину нашли живой

Найдена 67-летняя Галина Баклакова, пропавшая без вести по дороге в Новосибирск.

Пенсионерку искали в Усть-Каменогорске, Республике Казахстан и в Новосибирске, куда она отправилась 15 марта.

«Найдена, жива!» — говорится в сообщении поискового отряда «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

О том, где находилась женщина до 19 марта, о ее состоянии ничего неизвестно.

Ранее мы рассказывали, что в Бердске благодаря волонтерам оперативно нашли пропавшую 19-летнюю девушку. Напомним, она ушла из дома и не вернулась обратно 15 марта. В этот же день представители областного поискового отряда «ЛизаАлерт» разместили ориентировки на поиски. Дело в том, что юная сибирячка нуждается в медицинской помощи.