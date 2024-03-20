Психолог Наумова дала рекомендации по борьбе со стрессом на рабочем месте

Специалист предупредила, что из-за переработок и усталости возрастает риск инсульта.

Психотерапевт Наталья Наумова рассказала в беседе с Pravda.Ru, как справиться со стрессом и усталостью на работе. По ее словам, из-за большой загруженности и переутомляемости человек рискует заработать инсульт. В связи с этим специалист рекомендует хотя бы 40 минут в день уделять на другие занятия.

Наумова объяснила, что инсульт происходит именно за счет того, что у человека переутомление, слишком плотный график и сильное эмоциональное восприятие. Поэтому она также рекомендует отдыхать от раздражителей и рабочей деятельности.

Вдобавок психолог отметила, что в каждой организации должен работать психолог, который будет помогать справляться со стрессом при возникновении конфликтных ситуаций.

Напомним, клинический психолог Ширикинова рассказала о правилах полезной медитации.