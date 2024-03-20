Рецидивиста из Новосибирска за убийство соседа посадили на 11 лет

В Новосибирской области осудили Сергея Олейника, обвиняемого в убийстве односельчанина Андрея Тарышкина.

Жуткая история произошла в деревне Издревая еще в 2021 году. Установлено, что осужденный не хотел отдавать своей жертве небольшой долг, как говорит, денег он ни у кого не брал. Напившись, он поехал разбираться с обидчиком и выстрелил в того, но, по его словам, холостыми патронами, а через некоторое время нашел оппонента мертвым на этом же месте, и решил спрятать в лесу. Свидетелем «похорон» стал брат жены Олейника.

Погибшего искали полтора месяца, обнаружили труп гулявшие по лесу дети. Причину смерти Тарышкина так и не установили, но обвиняемого отправили в колонию общего режима на 11 лет.

Напомним, голова Тарышкина была отправлена на экспертизу и пропала. Сестра мужчины похоронила брата без нее.